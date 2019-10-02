В Удмуртии перед судом предстанет врач по делу о смерти несовершеннолетнего футболиста
- РИА Новости
На одном из турниров спортсмен получил травму. В связи с ухудшением состояния здоровья он обратился в больницу.
Травматолог-ортопед не назначил адекватного лечения. Это привело к образованию и развитию сепсиса и смерти несовершеннолетнего.
Медику грозит до трёх лет лишения свободы по статье о причинении смерти по неосторожности.
Ранее URA.RU сообщало, что арестован главврач горбольницы Южноуральска.