В Удмуртии перед судом предстанет врач по делу о смерти несовершеннолетнего футболиста

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Прокуратура Удмуртии передала в суд дело против врача, обвиняемого в халатности по отношению к несовершеннолетнему футболисту. Об этом сообщает «Реальное время».
В Удмуртии перед судом предстанет врач по делу о смерти несовершеннолетнего футболиста
  • РИА Новости

На одном из турниров спортсмен получил травму. В связи с ухудшением состояния здоровья он обратился в больницу.

Травматолог-ортопед не назначил адекватного лечения. Это привело к образованию и развитию сепсиса и смерти несовершеннолетнего.

Медику грозит до трёх лет лишения свободы по статье о причинении смерти по неосторожности.

Ранее URA.RU сообщало, что арестован главврач горбольницы Южноуральска.

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