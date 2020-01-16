На ВДНХ начала работу ассамблея «Здоровая Москва»

На ВДНХ открылась ассамблея «Здоровая Москва». Она будет работать до 19 января.

Об этом сообщает сайт «Москва 24». Как ожидается, в 2020 году число участников увеличится в три раза — до 30 тыс.

Впервые ассамблея проводится в открытом формате. Запланировано свыше 90 дискуссий и экспертных сессий. Среди спикеров — более 500 специалистов из Великобритании, Германии, Дании, Нидерландов, России, США, Швеции, Южной Кореи и других стран.

Главные темы — цифровизация медицины, борьба с онкологическими заболеваниями и медицина больших городов.

Кроме того, участники затронут такие темы, как новые формы организации медицинской помощи, превентивная медицина, инновационные технологии лечения, малоинвазивная хирургия.

Ранее интернет-издание argumenti.ru сообщало, что на выставке ассамблеи «Здоровая Москва» представят 30 экспозиций.