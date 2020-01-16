В Совфеде оценили назначение Мишустина на пост премьер-министра
- РИА Новости
По мнению Калашникова, роль председателя правительства колоссальна. При этом сенатор добавил, что показателем будет и назначение министров.
«От личности каждого зависит много нюансов, в том числе — как мы все с вами будем жить завтра», — добавил парламентарий.
Комментируя личность Мишустина, Калашников отметил, что «как налоговик он действительно сделал очень многое».
«В человеческом плане — он тоже очень приятный человек», — заключил Калашников.
Ранее за кандидатуру Мишустина проголосовали 383 депутата Госдумы, против — никто, воздержался 41 парламентарий. Российский лидер Владимир Путин подписал указ о назначении Мишустина председателем правительства.
RT вёл прямую трансляцию голосования.