В Совфеде оценили назначение Мишустина на пост премьер-министра

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Анастасия Румянцева
Первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по экономической политике Сергей Калашников прокомментировал RT назначение Михаила Мишустина на должность премьер-министра России.
В Совфеде оценили назначение Мишустина на пост премьер-министра
  • РИА Новости

По мнению Калашникова, роль председателя правительства колоссальна. При этом сенатор добавил, что показателем будет и назначение министров.

«От личности каждого зависит много нюансов, в том числе — как мы все с вами будем жить завтра», — добавил парламентарий.

Комментируя личность Мишустина, Калашников отметил, что «как налоговик он действительно сделал очень многое».

«В человеческом плане — он тоже очень приятный человек», — заключил Калашников.

Ранее за кандидатуру Мишустина проголосовали 383 депутата Госдумы, против — никто, воздержался 41 парламентарий. Российский лидер Владимир Путин подписал указ о назначении Мишустина председателем правительства.

RT вёл прямую трансляцию голосования.

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