В Хабаровском крае завели дело по факту вспышки кишечной инфекции в доме престарелых

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В Хабаровском крае завели уголовное дело по факту вспышки кишечной инфекции в доме-интернате для престарелых и инвалидов.
В Хабаровском крае завели дело по факту вспышки кишечной инфекции в доме престарелых
  • © РИА Новости

Об этом сообщает kp.ru.

Госпитализированы десять человек. С 8 по 12 января их доставили в больницу Солнечного района. Сейчас угрозы для жизни нет.

«Следователям предстоит выяснить все обстоятельства произошедшего. Разбирательства проводят в рамках уголовной статьи «Нарушение санитарно-эпидемиологических правил, повлёкшее по неосторожности массовое заболевание людей», — заявили в пресс-службе регионального СУ СК России.

В настоящее время в учреждении действует карантин. Проводятся санитарно-профилактические мероприятия.

Ранее URA.RU сообщало, что в Пермском крае завели дело по факту мошенничества в геронтопсихиатрическом центре.

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