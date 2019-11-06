В Пермском крае завели дело по факту мошенничества в геронтопсихиатрическом центре
- РИА Новости
Сотрудники ведомства проверили более 120 личных дел граждан.
«Установлены факты подделки доверенностей на получение денежных средств постояльцев центра, находящихся на сберегательных счетах в банках», — заявили в прокуратуре.
По поддельным документам деньги получали третьи лица якобы для покупки продуктов и средств гигиены для подопечных, среди которых есть инвалиды и престарелые, в том числе ветераны Великой Отечественной войны.
По итогам проверки прокуроры передали материалы в полицию для возбуждения дела.
Также идёт проверка по фактам нарушения санитарных норм и правил размещения постояльцев.
Ранее Nation News сообщал, что в Красноярском крае завели дело против сотрудницы психоневрологического интерната для детей.