В Пермском крае завели дело по факту мошенничества в геронтопсихиатрическом центре

По факту мошенничества в Пермском геронтопсихиатрическом центре завели уголовное дело, сообщает URA.RU со ссылкой на краевую прокуратуру.

Сотрудники ведомства проверили более 120 личных дел граждан.

«Установлены факты подделки доверенностей на получение денежных средств постояльцев центра, находящихся на сберегательных счетах в банках», — заявили в прокуратуре.

По поддельным документам деньги получали третьи лица якобы для покупки продуктов и средств гигиены для подопечных, среди которых есть инвалиды и престарелые, в том числе ветераны Великой Отечественной войны.

По итогам проверки прокуроры передали материалы в полицию для возбуждения дела.

Также идёт проверка по фактам нарушения санитарных норм и правил размещения постояльцев.

Ранее Nation News сообщал, что в Красноярском крае завели дело против сотрудницы психоневрологического интерната для детей.