В Петербурге рассказали о мероприятиях к 77-летию прорыва блокады Ленинграда

В Санкт-Петербурге рассказали о мероприятиях, приуроченных к 77-летию прорыва блокады Ленинграда и 76-й годовщине полного освобождения города от фашистской блокады.

Как сообщают «Невские новости» со ссылкой на сайт администрации города, планируется проведение специальных акций, выставок и праздничных концертов — всего 117 мероприятий.

Жители и гости города смогут принять участие в акции «Свеча памяти» и почётном карауле, а также посетить экспозицию о работе Трамвайно-троллейбусного управления Ленинграда в годы Великой Отечественной войны.

С 22 по 27 января на разных площадках города пройдут концерты.

Ранее телеканал «360» сообщал, что в Московской области 27 января пройдёт акция памяти по случаю 76-й годовщины снятия блокады Ленинграда.