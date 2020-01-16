В Петербурге рассказали о мероприятиях к 77-летию прорыва блокады Ленинграда
- РИА Новости
Как сообщают «Невские новости» со ссылкой на сайт администрации города, планируется проведение специальных акций, выставок и праздничных концертов — всего 117 мероприятий.
Жители и гости города смогут принять участие в акции «Свеча памяти» и почётном карауле, а также посетить экспозицию о работе Трамвайно-троллейбусного управления Ленинграда в годы Великой Отечественной войны.
С 22 по 27 января на разных площадках города пройдут концерты.
Ранее телеканал «360» сообщал, что в Московской области 27 января пройдёт акция памяти по случаю 76-й годовщины снятия блокады Ленинграда.