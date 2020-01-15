В Подмосковье пройдёт акция памяти героев блокады Ленинграда
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Мероприятия пройдут в 27 городах Подмосковья, музыкальным сопровождением станет седьмая симфония Дмитрия Шостаковича.
«Также на площадках проведения акции будут установлены бочки для обогрева людей, как в блокадном Ленинграде, и растяжки с цитатами из дневника 11-летней школьницы Тани Савичевой, который она вела во время блокады в 1941 году, когда голод каждый месяц уносил из жизни её близких», — цитирует Красную телеканал «360».
Активистами движения «Волонтёры Победы» будут проведены познавательные уроки в региональных школах, они навестят ветеранов и помогут им добраться до мест проведения акции.
Заявки на участие в акции прислали более 1 тыс. человек.
Ранее губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов рассказал, что в городе не планируется проведение парада по случаю 76-й годовщины снятия блокады Ленинграда, вместо него будет интерактивная программа.