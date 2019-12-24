В Петербурге отказались от проведения парада в годовщину снятия блокады

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов рассказал, что в городе не планируется проведение парада по случаю 76-й годовщины снятия блокады Ленинграда, вместо него будет интерактивная программа.

«Решено не проводить парад 27 января на Дворцовой площади, а сделать интерактивную программу», — цитирует РИА Новости Беглова.

Губернатор уточнил, что решение принято после обсуждения с ветеранскими организациями и рассмотрения на координационном совете.

Он пояснил, что в рамках интерактивной программы, помимо всего прочего, будут организованы полевые кухни с чаем.

8 сентября на Пискарёвском кладбище в Санкт-Петербурге прошла церемония возложения цветов в память о начале блокады Ленинграда.