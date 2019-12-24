В Петербурге отказались от проведения парада в годовщину снятия блокады
- РИА Новости
«Решено не проводить парад 27 января на Дворцовой площади, а сделать интерактивную программу», — цитирует РИА Новости Беглова.
Губернатор уточнил, что решение принято после обсуждения с ветеранскими организациями и рассмотрения на координационном совете.
Он пояснил, что в рамках интерактивной программы, помимо всего прочего, будут организованы полевые кухни с чаем.
8 сентября на Пискарёвском кладбище в Санкт-Петербурге прошла церемония возложения цветов в память о начале блокады Ленинграда.