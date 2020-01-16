В Госдуме оценили кандидатуру Мишустина на должность премьер-министра

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Ангелина Шурпина
Член комитета Госдумы по информполитике Евгений Ревенко в беседе с RT прокомментировал перспективу назначения Михаила Мишустина на пост председателя правительства России.
В Госдуме оценили кандидатуру Мишустина на должность премьер-министра
  • РИА Новости

«Это очень сильный и современный администратор, именно при нём ФНС стала одной из самых сильных и самых современных в мире... Он смог создать такую систему, которая не является репрессивной, с одной стороны, а с другой — это система достаточно жёсткая, но при этом максимально удобная и прозрачная», — заявил депутат.

Парламентарий также указал на ключевую роль Мишустина в команде президента.

«Мишустин является одним из тех ключевых людей в команде президента, который стоял у истоков заложения того фундамента макроэкономической стабильности, о которой мы сейчас говорим. Эта стабильность позволяет нам сейчас решать огромное количество в том числе и социальных задач, обозначенных в послании президента (Федеральному собранию. — RT). Поэтому нет ничего удивительного в том, что именно на Мишустина пал выбор президента как на кандидатуру премьер-министра страны», — отметил Ревенко.

Ранее Мишустин заявил, что в составе правительства будут изменения.

16 января «Единая Россия» поддержала кандидатуру Мишустина на пост премьер-министра страны.

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