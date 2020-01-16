Неверов рассказал об итогах встречи фракции «Единая Россия» с Мишустиным

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Вице-спикер Госдумы Сергей Неверов прокомментировал итоги встречи фракции «Единая Россия» с кандидатом на пост главы российского кабмина Михаилом Мишустиным.
Неверов рассказал об итогах встречи фракции «Единая Россия» с Мишустиным
  • © Kremlin Pool/Global Look Press

По словам вице-спикера, Мишустин настроен продолжить конструктивную работу, выстроенную правительством Дмитрия Медведева. 

«Мы задали интересующие нас вопросы, был высказан ряд поручений, которые необходимо, мы считаем, в рамках и формирования правительства, и работы правительства обсуждать. Я думаю, что все эти выступления и наказы приняты кандидатом и он настроен на продолжение той выстроенной конструктивной работы, которая была с прежним правительством, возглавляемым Дмитрием Анатольевичем Медведевым», — цитирует ФАН Сергея Неверова.

Ранее сообщалось, что фракция «Единая Россия» поддержала кандидатуру Мишустина на пост премьер-министра страны.

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