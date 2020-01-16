Роскачество проверило безопасность чёрного молотого перца

Эксперты Роскачества провели исследование чёрного молотого перца, в рамках которого проверили специю на безопасность, сообщают «Известия» со ссылкой на данные ведомства.

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Испытания по 34 показателям качества и безопасности прошли товары 30 торговых марок, произведённые в России, Австрии, Вьетнаме, Польше и Эстонии. В перце девяти торговых марок эксперты зафиксировали превышение допустимого количества бактерий. В продукте четырёх торговых марок — превышение по допустимому техрегламентом количеству плесени. В трёх образцах специалисты обнаружили бактерии группы кишечной палочки. По итогам проверки самый лучший показатель имеет образец марки «Индана». Также в топ-5 вошли «Магия Востока», Kamis, Cykoria S.A. и «Айдиго». Лидером антирейтинга по микробиологическим показателям стал перец под торговой маркой «Бабушкин хуторок». Ранее, как сообщало ФБА «Экономика сегодня», эксперты Роскачества назвали признаки качественной тушёнки.