СК начал проверку по факту жёсткой посадки вертолёта в Подмосковье

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Следователи проводят проверку по факту жёсткой посадки вертолёта в Дмитровском районе Московской области. Об этом сообщила старший помощник руководителя московского межрегионального следственного управления на транспорте СК России Елена Марковская.
СК начал проверку по факту жёсткой посадки вертолёта в Подмосковье
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«Организована доследственная проверка по факту жёсткой посадки вертолёта в Дмитровском районе Московской области. На месте происшествия работает следственно-оперативная группа, организован комплекс необходимых проверочных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств и причин случившегося», — приводит РИА Новости её слова.

Ранее в экстренных службах сообщили, что частный вертолёт Robinson совершил вынужденную посадку в городском округе Дмитровский на севере Подмосковья. Уточняется, что пилот в результате ЧП не пострадал.

10 января стало известно, что следователи организовали проверку по факту инцидента с вертолётом МИ-8Т, совершившим экстренную посадку в связи с отказом двигателя в Красноярском крае.

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