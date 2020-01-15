СК начал проверку по факту жёсткой посадки вертолёта в Подмосковье

Следователи проводят проверку по факту жёсткой посадки вертолёта в Дмитровском районе Московской области. Об этом сообщила старший помощник руководителя московского межрегионального следственного управления на транспорте СК России Елена Марковская.

«Организована доследственная проверка по факту жёсткой посадки вертолёта в Дмитровском районе Московской области. На месте происшествия работает следственно-оперативная группа, организован комплекс необходимых проверочных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств и причин случившегося», — приводит РИА Новости её слова.

Ранее в экстренных службах сообщили, что частный вертолёт Robinson совершил вынужденную посадку в городском округе Дмитровский на севере Подмосковья. Уточняется, что пилот в результате ЧП не пострадал.

10 января стало известно, что следователи организовали проверку по факту инцидента с вертолётом МИ-8Т, совершившим экстренную посадку в связи с отказом двигателя в Красноярском крае.