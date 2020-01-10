СК начал проверку из-за экстренной посадки Ми-8 в Красноярском крае

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Следователи организовали проверку по факту инцидента с вертолётом МИ-8Т, совершившим экстренную посадку в связи с отказом двигателя. Об этом сообщает Западно-Сибирское следственное управление на транспорте СК России.
СК начал проверку из-за экстренной посадки Ми-8 в Красноярском крае
  • РИА Новости

«По данному факту следственными органами... организована процессуальная проверка (нарушения правил безопасности эксплуатации воздушного транспорта — ч. 1 ст. 263 УК России, оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, — ч. 1 ст. 238 УК России)», — заявили в ведомстве.

Ранее вертолёт Ми-8, на борту которого находились 14 пассажиров и три члена экипажа, совершил экстренную посадку в Красноярском крае в связи со срабатыванием датчика неисправности.

Пострадавших нет. Вертолёт не получил повреждений.

Пассажиров с места экстренной посадки забрал резервный борт.

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