СК начал проверку из-за экстренной посадки Ми-8 в Красноярском крае

Следователи организовали проверку по факту инцидента с вертолётом МИ-8Т, совершившим экстренную посадку в связи с отказом двигателя. Об этом сообщает Западно-Сибирское следственное управление на транспорте СК России.

РИА Новости

«По данному факту следственными органами... организована процессуальная проверка (нарушения правил безопасности эксплуатации воздушного транспорта — ч. 1 ст. 263 УК России, оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, — ч. 1 ст. 238 УК России)», — заявили в ведомстве. Ранее вертолёт Ми-8, на борту которого находились 14 пассажиров и три члена экипажа, совершил экстренную посадку в Красноярском крае в связи со срабатыванием датчика неисправности. Пострадавших нет. Вертолёт не получил повреждений. Пассажиров с места экстренной посадки забрал резервный борт.