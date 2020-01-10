Вертолёт Ми-8 совершил экстренную посадку в Красноярском крае

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Вертолёт Ми-8 совершил экстренную посадку в Красноярском крае из-за срабатывания датчика неисправности. Об этом сообщила старший помощник Западно-Сибирского транспортного прокурора Оксана Горбунова.
Вертолёт Ми-8 совершил экстренную посадку в Красноярском крае
  • РИА Новости

По её словам, вертолёт летел из посёлка Сындасско до Хатанги.

«Через 23 км произошло срабатывание одного из датчиков неисправности, в связи с чем экипаж принял решение сесть на площадку, подобранную с воздуха», — цитирует Горбунову ТАСС.

Она отметила, что на борту находились 14 пассажиров и три члена экипажа, никто не пострадал.

В администрации села Хатанга, в свою очередь, проинформировали, что вертолёт перевозил школьников после каникул.

Норильская транспортная прокуратура проводит проверку.

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