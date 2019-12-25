Следователи начали проверку по факту жёсткой посадки вертолёта в НАО

Следователи начали проверку после жёсткой посадки вертолёта Ми-8, которая произошла в Ненецком автономном округе.

«По предварительным данным, вертолёт Ми-8 («Комиавиатранс») совершил вынужденную посадку на территории Ненецкого автономного округа в 1,5 км от буровой Северная Хаяха», — заявили в СК.

По данным ведомства, на борту находились 23 человека, четыре из них — члены экипажа.

Ранее сообщалось, что в НАО совершил жёсткую посадку вертолёт с 23 человеками на борту.

Также при жёсткой посадке вертолёта Ми-8 в Красноярском крае 25 декабря пострадали 16 человек.