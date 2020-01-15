В Троицке реконструируют лыжную базу «Лесная»

Спортивно-оздоровительную лыжную базу «Лесная» в Троицке ждёт масштабная реконструкция.

Об сообщает сайт «Москва 24» со ссылкой на пресс-службу Москомархитектуры.

По словам главного архитектора Москвы Сергея Кузнецова, будет построено современное здание лыжной базы с помещениями для хранения мототехники и инвентаря общей площадью более 1500 кв. м.

Также планируется построить физкультурно-оздоровительный комплекс со спортивными залами площадью 3300 кв. м, организовать проезд местного значения и разворотную площадку, расширить улицу Большая Октябрьская, благоустроить и озеленить прилегающую территорию, создать новые городские очистные сооружения.

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