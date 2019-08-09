Вице-премьер Ольга Голодец рассказала о планах по строительству спортивных объектов в Севастополе, в том числе бассейнов и физкультурных комплексов. Об этом сообщает «Новый Севастополь».

«Город на море призван учить детей быть с парусом, лодками, кораблями на «ты». Здесь будет создан большой центр яхтенного спорта для детей и юношества, там будут обучаться дети Севастополя», — заявила она на встрече с журналистами.

По её словам, это будет одна из крупнейших баз на территории России.

Ранее «Крыминформ» сообщал, что на проектирование строительства пяти яхтенных марин в Крыму направят 400 млн рублей из федерального бюджета.