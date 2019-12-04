Источник: РФС ищет место для строительства базы футбольных сборных России

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Российский футбольный союз (РФС) ищет место для строительства базы, на которой будут готовиться сборные команды страны.
Источник: РФС ищет место для строительства базы футбольных сборных России
  • РИА Новости

Как сообщает «РБ-Спорт», руководство РФС ведёт переговоры с властями Подмосковья. Рассматриваются как варианты с уже готовыми базами, которые возможно реконструировать, так и места под застройку. Новая база должна стать домашней для национальных команд всех возрастов.

Мужская и женская сборные России на сегодняшний день готовятся к соревнованиям на олимпийской базе в Новогорске, где также базируются представители других видов спорта. Молодёжная сборная страны располагается на базе «Динамо».

Ранее сообщалось, что Минспорт и РФС подпишут соглашение для совместной организации футбольных мероприятий.

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