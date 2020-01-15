Под Петербургом пройдёт пробег в память об освобождении Ленинграда от блокады
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Как передают «Невские новости» со ссылкой на официальный сайт администрации Санкт-Петербурга, для допуска к пробегу участники должны иметь медпропуск или разовую медсправку.
Пробег является личным и проводится на дистанциях 2, 5 и 10 км.
Принять участие в мероприятии могут спортсмены любого возраста.
Ранее телеканал «360», сообщал, что в Московской области 27 января пройдёт акция памяти по случаю 76-й годовщины снятия блокады Ленинграда.