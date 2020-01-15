Под Петербургом пройдёт пробег в память об освобождении Ленинграда от блокады

В Пушкинском районе Санкт-Петербурга 19 января состоится 49-й легкоатлетический пробег Пулково — Пушкин, посвящённый полному освобождению Ленинграда от фашистской блокады.

Как передают «Невские новости» со ссылкой на официальный сайт администрации Санкт-Петербурга, для допуска к пробегу участники должны иметь медпропуск или разовую медсправку.

Пробег является личным и проводится на дистанциях 2, 5 и 10 км.

Принять участие в мероприятии могут спортсмены любого возраста.

Ранее телеканал «360», сообщал, что в Московской области 27 января пройдёт акция памяти по случаю 76-й годовщины снятия блокады Ленинграда.