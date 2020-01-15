Эксперт оценил решение о продлении программы материнского капитала

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Политолог Владимир Джаралла в беседе с Nation News прокомментировал важность решения о продлении программы и увеличении размера материнского капитала.
Эксперт оценил решение о продлении программы материнского капитала
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«Само решение о продлении программы и увеличении размера маткапитала, безусловно, будет воспринято людьми положительно. По личному опыту общения с семейными парами знаю, что эта тема часто обсуждается как очень важная. Люди учитывают эту господдержку в своих личных планах. Но здесь важно понимать, за счёт каких средств эта программа будет финансироваться и какие условия будут для получения маткапитала», — отметил специалист.

Он добавил, что реализация предложения президента России Владимира Путина требует дальнейшей детализации источников этих средств и контроля за условиями их получения в регионах.

15 января в рамках ежегодного обращения с посланием к Федеральному собранию президент России Владимир Путин пообещал продлить программу маткапитала до конца 2026 года.

Член комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Ольга Ковитиди в беседе с RT также прокомментировала это заявление.

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