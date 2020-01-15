Эксперт прокомментировал слова Путина о падении рождаемости в России

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Руководитель информационно-аналитического центра «Альпари» Александр Разуваев прокомментировал заявление президента России Владимира Путина в ежегодном послании Федеральному собранию о падении рождаемости в России.
Эксперт прокомментировал слова Путина о падении рождаемости в России
  • Pixabay

По словам Разуваева, единственный слабый момент в стране с точки зрения экономики — демография, поскольку «чем меньше людей, тем меньше ВВП».

«Более того, страна с малым количеством населения уязвима и с военной точки зрения, так что в этом контексте для государства было весьма разумно направить усилия в эту плоскость», — сказал он в беседе с ФАН.

Ранее Путин в ходе послания Федеральному собранию заявил о падении рождаемости в России и вступлении страны в сложный демографический период.

Подробнее — в материале RT.

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