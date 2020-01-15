В Роскачестве назвали признаки качественной тушёнки

Эксперты Роскачества провели исследование тушёной говядины и дали рекомендации, как выбрать качественный продукт.

Как сообщает ФБА «Экономика сегодня» со ссылкой на специалистов ведомства, мясо в консервах должно быть сочным и непереваренным.

Массовая доля жира в тушеной говядине не должна превышать 17%, а массовая доля белка не должна быть меньше 15%.

Эксперты отметили, что в разогретом виде тушёнка должна содержать кусочки мяса произвольной формы, масса которых не должна быть менее 30 г.

У бульона и мяса не должно быть посторонних запахов, в них не должно быть примесей.

Как уточняет «ПолитЭксперт», ссылаясь на данные Роскачества, общее количество мяса и жира в качественной говяжьей тушёнке должно составлять не меньше 56% от содержимого тары.

В продукте высшего сорта этот показатель должен составлять не менее 58%.