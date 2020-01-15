Минфин поддержал идею создания института частных судебных приставов

Министерство финансов России поддержало идею поэтапного создания института частных судебных приставов. Об этом свидетельствует обзор на едином портале бюджетной системы.

Как передаёт РБК со ссылкой на документ, ведомство считает целесообразным рассмотреть данный вопрос «в целях оптимизации расходов федерального бюджета, а также повышения эффективности функционирования системы принудительного исполнения».

Предполагается, что на первом этапе частные приставы будут заниматься взысканиями в пользу юридических лиц, а федеральная служба — в пользу госорганов и физлиц.

В декабре сообщалось о рекордном росте числа заявлений о недобросовестном поведении коллекторов.

Также стало известно о предложении расширить доступ приставов к кредитным историям россиян.