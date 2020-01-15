Минфин поддержал идею создания института частных судебных приставов
- РИА Новости
Как передаёт РБК со ссылкой на документ, ведомство считает целесообразным рассмотреть данный вопрос «в целях оптимизации расходов федерального бюджета, а также повышения эффективности функционирования системы принудительного исполнения».
Предполагается, что на первом этапе частные приставы будут заниматься взысканиями в пользу юридических лиц, а федеральная служба — в пользу госорганов и физлиц.
В декабре сообщалось о рекордном росте числа заявлений о недобросовестном поведении коллекторов.
Также стало известно о предложении расширить доступ приставов к кредитным историям россиян.