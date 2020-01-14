В Гидрометцентре оценили слова депутата о климатическом оружии США

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Анна Лушникова
Исполняющий обязанности директора Гидрометцентра Роман Вильфанд в беседе с RT прокомментировал заявление депутата Госдумы Алексея Журавлёва, который не исключил, что причиной аномальной погоды в России является применение США климатического оружия.
В Гидрометцентре оценили слова депутата о климатическом оружии США
  • © Максим Блинов
  • РИА Новости

«Тёплая зима обусловлена влиянием Атлантики. Зимой воздух, который сформировался над Атлантикой, всегда теплее, чем над континентом. И постоянный перенос воздушных масс с Атлантики обуславливает положительные аномалии температуры», — сказал синоптик.

По словам Вильфанда, дискуссии о связи подобной тёплой погоды с каким-то воздействием можно воспринимать с иронией.

«Рассуждения о том, что такая тёплая погода является следствием какого-то воздействия, можно воспринимать с иронией, это несерьёзно с научной точки зрения, а угрозы для человека такой температурный фон не представляет», — указал он.

Ранее Журавлёв не исключил, что причиной аномальной погоды в России является применение США климатического оружия.

По мнению парламентария, США проводят испытания климатического оружия вопреки международным запретам.

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