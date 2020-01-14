Депутат Госдумы вновь объяснил погоду в России климатическим оружием

Депутат Госдумы Алексей Журавлёв вновь не исключил, что причиной аномальной погоды в России является применение США климатического оружия. Об этом информирует «Говорит Москва».

«Я не исключаю (возможность применения климатического оружия. — RT). Сегодня Америка в передовых технологиях использует всё, что только можно, может и такое быть», — сказал он.

По его словам, нельзя климатическое оружие применить «против, например, России».

«Можно применить против всего мира, но мы из-за этого пострадаем больше всего», — добавил парламентарий.

Журавлёв считает, что американская сторона проводит испытания климатического оружия вопреки международным запретам.

«Я уверен, что это неслучайные климатические изменения. Первыми, мы знаем, они во Вьетнаме испытывали климатическое оружие. Поэтому, конечно, эти разработки идут», — рассказал депутат.

«Если она (вечная мерзлота. — RT) сейчас поплывёт, это будет катастрофа, это большая проблема. Это знают американцы, и они испытывают это оружие», — добавил он.

Летом 2019 года Журавлёв также заявлял, что причиной непогоды в России могло стать «испытание климатического оружия вашингтонским обкомом».