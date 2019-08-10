Депутат Госдумы связал непогоду в России с климатическим оружием

Депутат Государственной думы Алексей Журавлёв в эфире программы «60 минут» на телеканале «Россия 1» заявил, что причиной неблагоприятных погодных условий в России могло стать «испытание климатического оружия вашингтонским обкомом».

Он отметил, что западные страны не имеют гиперзвуковых ракет и «не знают, что делать».

По его словам, в России «такого лета не может быть». Он напомнил о ливнях в Москве и природных пожарах в Сибири.

«Я думаю, испытывают климатическое оружие... Ну обком вашингтонский работает», — сказал он.

В свою очередь, главный специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец в эфире радиостанции «Говорит Москва» назвал «бредом» предположения о связи непогоды в России с климатическим оружием.

«Во-первых, это всё, мягко выражаясь, бред. Во-вторых, самое холодное лето в Москве было в 1884 году, когда не было ни климатического оружия, ни технологий», — заявил Тишковец.

Также он отметил, что причиной непогоды является глобальное потепление. Синоптик объяснил, что ослабление переноса воздушных масс с запада на восток и усиление влияния юга и севера приводят к тому, что в европейскую часть страны приходят дожди и холод, а Сибирь «изнывает от зноя».

Ранее Тишковец сообщил, что погода в Москве начнёт улучшаться во второй половине дня 10 августа.