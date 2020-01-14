Топилин рассказал об ожидаемом росте зарплат в 2020 году

В России прогнозируется рост реальных доходов и зарплат в 2020 году, сообщил министр труда и соцзащиты России Максим Топилин.

«Минэкономразвития прогнозирует рост реальных доходов и зарплат: реальная заработная плата увеличится на 2,3%, реальные располагаемые денежные доходы населения — на 1,5%», — сказал он «Российской газете».

Министр добавил, что зарплаты работников бюджетного сектора экономики тоже продолжают расти.

«Бюджетники вне указов — это, например, кадровики, юристы, бухгалтеры, инженерно-технические и вспомогательные работники бюджетных учреждений, обслуживающие здания и оборудование, тоже получат прибавку. С 1 октября 2020 года фонд оплаты труда по ним будет проиндексирован на 3%, в 2021 и 2022 годах, также с 1 октября — на 4% ежегодно», — рассказал Топилин.

Ранее газета «Известия» со ссылкой на аналитический центр «Авито Работа» сообщала, что средняя зарплата в России в 2019 году выросла на 6% и составила около 37,9 тыс. рублей.