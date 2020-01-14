Хулиганство на транспорте предложили выделить в отдельное правонарушение

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Представители ОАО «Российские железные дороги» на заседании комитета Госдумы по транспорту и строительству предложили выделить хулиганство на транспорте в отдельное правонарушение.
Хулиганство на транспорте предложили выделить в отдельное правонарушение
  • © Наталья Селиверстова
  • РИА Новости

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на презентацию замгендиректора компании Дмитрия Пегова.

«Выделение хулиганства на транспорте в качестве отдельного правонарушения... Введение новой статьи (КоАП. — RT) 20.1.1 «Мелкое хулиганство на транспорте», — указывается в презентации.

Также предлагается ввести более строгое наказание за повторное такое правонарушение в течение года.

В ноябре 2019 года сообщалось, что российское правительство разрабатывает новую редакцию Кодекса об административных правонарушениях, которая предусматривает увеличение штрафов за хулиганство в пять раз.

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