«Ведомости» узнали о планах поднять штрафы за хулиганство в пять раз

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Российское правительство разрабатывает новую редакцию Кодекса об административных правонарушениях, которая предусматривает увеличение штрафов за хулиганство в пять раз. Об этом пишет газета «Ведомости» со ссылкой на предварительную версию двух глав.
«Ведомости» узнали о планах поднять штрафы за хулиганство в пять раз
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Согласно проекту, отправление естественных потребностей в общественном месте будет квалифицироваться как мелкое хулиганство и наказываться штрафом до 3—5 тыс. рублей.  

Среди принципиально новых составов — выгул собак опасных пород без намордника и нарушение права на пользование государственным языком России либо республик. За данные правонарушения будет взыскиваться штраф от 2 до 5 тыс. рублей. 

Кроме того, планируется добавить в кодекс статью о воспрепятствовании адвокатской деятельности, а также уточнить понятие общественного места. 

Предполагается, что количество глав в особенной части КоАП вырастет с 16 до 35 в связи с переформатированием составов.

Ранее общественники предложили ввести уголовное наказание за нападение на человека собаки опасной породы, которую хозяева выгуливали не по правилам. 

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