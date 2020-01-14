В Госдуме объяснили идею запрета на применение пиротехники возле жилых домов

Депутат Госдумы Евгений Фёдоров в беседе с Inforeactor рассказал об инициативе по введению запрета на применение пиротехники возле жилых домов и больниц.

Фёдоров отметил, что список мест, где можно законно применять пиротехнику, можно найти в интернете. По его словам, эти территории должны быть расположены не ближе, чем в 500 метрах от домов и больниц. Однако пока это условие не зафиксировано в нормативных актах.

«Тут речь идёт о жизни. Надо выбирать между секундной радостью и правом на жизнь. Я в этом году вышел и чуть сам не лишился жизни на детской площадке. Я думаю, каждый свидетель этого Нового года видел такого рода вещи», — отметил депутат.

Он добавил, что необходимо защищать граждан от любителей запускать пиротехнику без соблюдения техники безопасности.

Ранее Евгений Фёдоров направил обращение с соответствующим предложением в МЧС России.