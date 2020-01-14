В Оренбуржье стартовал региональный этап Всероссийской олимпиады школьников
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- РИА Новости
В этом году регион участвует в олимпиаде по 21 общеобразовательному предмету. Среди них русский язык и литература, французский, английский, немецкий языки, биология, информатика и другие.
В областном этапе свои знания проверят около 1500 школьников.
В муниципальном этапе участвуют обучающиеся 7-11 классов, а в региональном — школьники 9-11 классов.
Победители продолжат свое участие во Всероссийской школьной олимпиаде.
Ранее «Реальное время» сообщало, что Казань примет участие в акции «Выходи решать!» — всероссийской контрольной по физике, математике и информатике.