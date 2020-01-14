В Оренбуржье стартовал региональный этап Всероссийской олимпиады школьников

Региональный этап Всероссийской олимпиады школьников стартовал в Оренбургской области 10 января, он продлится до 20 февраля, сообщает RIA56.

В этом году регион участвует в олимпиаде по 21 общеобразовательному предмету. Среди них русский язык и литература, французский, английский, немецкий языки, биология, информатика и другие.

В областном этапе свои знания проверят около 1500 школьников.

В муниципальном этапе участвуют обучающиеся 7-11 классов, а в региональном — школьники 9-11 классов.

Победители продолжат свое участие во Всероссийской школьной олимпиаде.

Ранее «Реальное время» сообщало, что Казань примет участие в акции «Выходи решать!» — всероссийской контрольной по физике, математике и информатике.