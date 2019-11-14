Казань примет участие во Всероссийской контрольной по физике, математике и информатике

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Казань примет участие в акции «Выходи решать!» — Всероссийской контрольной по физике, математике и информатике, сообщает «Реальное время».
Казань примет участие во Всероссийской контрольной по физике, математике и информатике
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Акция состоится 16 ноября. По каждому предмету будет предложено пять заданий. Можно выбрать от одной до трёх дисциплин.

Для участия нужно зарегистрироваться на сайте проекта.

Победители получат призы, среди которых льготное поступление в Заочную физико-техническую школу при МФТИ, обучение в очной школе подготовки к олимпиадам по физике и математике.

Ранее progorod43 сообщал, что в Кирове в профильных классах РЖД начали учиться 80 школьников.

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