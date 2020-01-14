Путин попросил Кудрина проконтролировать исполнение нацпроектов

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Президент России Владимир Путин на встрече с главой Счётной палаты Алексеем Кудриным попросил его взять контроль над исполнением национальных проектов.
Путин попросил Кудрина проконтролировать исполнение нацпроектов
  • Reuters

Он выразил надежду на то, что ведомство начнёт «несколько шире» смотреть на проблемы, которые находятся в его компетенции, «а именно в данной конкретной ситуации будет заниматься ещё и контролем над исполнением национальных проектов».

«Знаю, что в этой связи часто возникают споры и с правительством, и с некоторыми уважаемыми экспертами, но, на мой взгляд, это абсолютно естественный процесс, без которого невозможно искать и находить нужные решения», — цитирует Путина пресс-служба Кремля.

Ранее глава государства усомнился в том, что большинство россиян ощущают перемены к лучшему в результате реализации нацпроектов.

По словам министра финансов Антона Силуанова, расходы бюджета по нацпроектам по состоянию на 20 декабря 2019 года были исполнены на 1,4 трлн рублей — это 80% от плана на год.

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