Росконтроль проверил качество питьевых йогуртов с персиком

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Эксперты Росконтроля проверили качество питьевых йогуртов с персиком семи российских производителей, сообщает ФАН со ссылкой на данные ведомства.
Росконтроль проверил качество питьевых йогуртов с персиком
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В тестировании приняли участие марки «Вкуснотеево», «ЭкоНива», «Арсеньевская ферма», «Агуша», «ФрутоНяня», «Эковакино» и «Слобода».

По результатам исследования два образца не прошли тест на безопасность и не рекомендуются к употреблению.

В йогурте «ЭкоНива» обнаружены бактерии группы кишечной палочки, а йогурт «Арсеньевская ферма» не соответствует требованиям безопасности по содержанию дрожжей.

«За нарушение требований безопасности йогурты «ЭкоНива» и «Арсеньевская ферма» добавлены в чёрный список Росконтроля», — отметили в ведомстве.

По итогам экспертизы «Слобода», «Вкуснотеево», «Агуша» и «Фрутоняня» могут быть рекомендованы к покупке.

Ранее Nation News сообщал, что специалисты Росконтроля проверили несколько брендов консервированного зелёного горошка.

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