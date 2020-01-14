Росконтроль проверил качество питьевых йогуртов с персиком
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В тестировании приняли участие марки «Вкуснотеево», «ЭкоНива», «Арсеньевская ферма», «Агуша», «ФрутоНяня», «Эковакино» и «Слобода».
По результатам исследования два образца не прошли тест на безопасность и не рекомендуются к употреблению.
В йогурте «ЭкоНива» обнаружены бактерии группы кишечной палочки, а йогурт «Арсеньевская ферма» не соответствует требованиям безопасности по содержанию дрожжей.
«За нарушение требований безопасности йогурты «ЭкоНива» и «Арсеньевская ферма» добавлены в чёрный список Росконтроля», — отметили в ведомстве.
По итогам экспертизы «Слобода», «Вкуснотеево», «Агуша» и «Фрутоняня» могут быть рекомендованы к покупке.
Ранее Nation News сообщал, что специалисты Росконтроля проверили несколько брендов консервированного зелёного горошка.