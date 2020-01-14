Аналитики рассказали о повышении средней зарплаты в России

Специалисты аналитического центра «Авито Работа» провели исследование рынка труда массовых специальностей России, по результатам которого сделали вывод о росте средней зарплаты в стране.

Как сообщают «Известия» со ссылкой на данные сервиса, средняя зарплата в России в 2019 году выросла на 6% и составила около 37,9 тыс. рублей.

При этом самой высокооплачиваемой сферой в России стало строительство. Работники строительной отрасли получали в среднем 49,8 тыс. руб. в месяц.

На втором месте — фитнес и салоны красоты (более 47,7 тыс. руб).

Тройку лидеров замкнул автомобильный бизнес (около 46,2 тыс. руб.).

Самыми низкооплачиваемыми группами массовых профессий стали: образование и наука (26,3 тыс. руб.), административная работа (в среднем 29,6 тыс. руб.), а также бухгалтерия и финансы (29,9 тыс. руб.).

По итогам года зарплата уменьшилась только в сфере страхования.

Среди городов лидерами по уровню зарплат в стране остаются Москва и Санкт-Петербург.

Ранее ФАН сообщало, что специалисты сервиса по поиску работы Superjob провели исследование, по итогам которого выяснили, кто из сотрудников российских компаний чаще получал премии за 2019 год.