В Роспотребнадзоре Удмуртии сообщили о завершении вакцинации в регионе
- РИА Новости
По данным ведомства, всего прививки поставили 733 350 человек, в том числе 224 664 ребёнка.
Вакцину получили более 98% граждан, попадающих в группы риска: работники торговли, образовательных учреждений, транспорта, коммунальной сферы, медработники, студенты.
За счёт федеральных средств привили 652 561 человека, за счет республиканского бюджета — 74 005, из других источников — 6784.
Отмечается, что недельный уровень заболеваемости не превышает эпидемические пороги во всех возрастных группах.
Ранее телеканал «360» сообщал, что в Московской области почти 3,3 млн жителей сделали прививку от гриппа.