В Роспотребнадзоре Удмуртии сообщили о завершении вакцинации в регионе

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В Удмуртии завершилась вакцинация перед началом эпидемиологического сезона, сообщает ИА «Удмуртия» со ссылкой на пресс-службу управления Роспотребнадзора по республике.
В Роспотребнадзоре Удмуртии сообщили о завершении вакцинации в регионе
  • РИА Новости

По данным ведомства, всего прививки поставили 733 350 человек, в том числе 224 664 ребёнка.

Вакцину получили более 98% граждан, попадающих в группы риска: работники торговли, образовательных учреждений, транспорта, коммунальной сферы, медработники, студенты.

За счёт федеральных средств привили 652 561 человека, за счет республиканского бюджета — 74 005, из других источников — 6784.

Отмечается, что недельный уровень заболеваемости не превышает эпидемические пороги во всех возрастных группах.

Ранее телеканал «360» сообщал, что в Московской области почти 3,3 млн жителей сделали прививку от гриппа.

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