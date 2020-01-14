В Роспотребнадзоре Удмуртии сообщили о завершении вакцинации в регионе

В Удмуртии завершилась вакцинация перед началом эпидемиологического сезона, сообщает ИА «Удмуртия» со ссылкой на пресс-службу управления Роспотребнадзора по республике.

По данным ведомства, всего прививки поставили 733 350 человек, в том числе 224 664 ребёнка.

Вакцину получили более 98% граждан, попадающих в группы риска: работники торговли, образовательных учреждений, транспорта, коммунальной сферы, медработники, студенты.

За счёт федеральных средств привили 652 561 человека, за счет республиканского бюджета — 74 005, из других источников — 6784.

Отмечается, что недельный уровень заболеваемости не превышает эпидемические пороги во всех возрастных группах.

Ранее телеканал «360» сообщал, что в Московской области почти 3,3 млн жителей сделали прививку от гриппа.