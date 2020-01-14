Кудрин анонсировал проверки «Роснефтегаза» и «Газпрома»

Короткая ссылка
Счётная палата включила финансово-хозяйственную деятельность «Роснефтегаза», план развития «Газпрома» в график проверок на 2020 год и уже начала проверку «Ростеха». Об этом заявил глава ведомства Алексей Кудрин.
Кудрин анонсировал проверки «Роснефтегаза» и «Газпрома»
  • Reuters

«К традиционным «Росавтодору», «Росатому», «Роскосмосу», РЖД, ВЭБу добавятся в 2020 году «Газпром», «Роснефтегаз» и «Ростех», — сказал Кудрин, отвечая на вопрос РИА Новости о планируемых проверках госкомпаний.

По его словам, проверка «Ростеха» уже началась в декабре.

«Мы разрабатываем методологию для анализа всей нормативной базы в отношении госкорпораций, качества корпоративного управления, их процедур имущественных сделок и закупок», — сказал Кудрин.

В июне глава Счётной палаты России объявил о подготовке комплексных проверок госкорпораций по новым методикам.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить