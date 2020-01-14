Кудрин анонсировал проверки «Роснефтегаза» и «Газпрома»
- Reuters
«К традиционным «Росавтодору», «Росатому», «Роскосмосу», РЖД, ВЭБу добавятся в 2020 году «Газпром», «Роснефтегаз» и «Ростех», — сказал Кудрин, отвечая на вопрос РИА Новости о планируемых проверках госкомпаний.
По его словам, проверка «Ростеха» уже началась в декабре.
«Мы разрабатываем методологию для анализа всей нормативной базы в отношении госкорпораций, качества корпоративного управления, их процедур имущественных сделок и закупок», — сказал Кудрин.
В июне глава Счётной палаты России объявил о подготовке комплексных проверок госкорпораций по новым методикам.