Летевший в Москву самолёт вынужденно сел в Перми

Самолёт авиакомпании «Сибирь», следовавший из Красноярска в Москву, вынужденно сел в аэропорту Перми из-за плохого самочувствия пассажира, передаёт пресс-служба пермского аэропорта.

«В 07:33 (05:33 мск) по местному времени в аэропорту Большое Савино в связи с ухудшением здоровья одного из пассажиров произвёл вынужденную посадку самолёт, выполнявший рейс Красноярск — Москва», — приводит сообщение Интерфакс.

Отмечается, что плохое самочувствие пассажира было вызвано низким давлением. Ему оказана первая медицинская помощь, на данный момент он госпитализирован.

По данным аэропорта, в 08:42 (06:42 мск) воздушное судно вылетело к месту назначения.

В декабре самолёт, выполнявший рейс из Москвы в Сочи, совершил незапланированную посадку в аэропорту Ростова-на-Дону в связи с плохим самочувствием пассажирки.