Летевший из Москвы в Новый Уренгой самолёт вынужденно сел в Нижневартовске
Самолёт, следовавший из Москвы в Новый Уренгой, совершил вынужденную посадку в Нижневартовске из-за неблагоприятных погодных условий, сообщает URA.RU со ссылкой на пресс-службу аэропорта Нового Уренгоя.
- РИА Новости
«Рейс «Аэрофлота» ушёл на запасной аэродром в Нижневартовск. Сложные метеоусловия: сильный порывистый боковой ветер», — отметили в пресс-службе.
Ранее в Екатеринбурге не смогли приземлиться три самолёта из-за ухудшения погоды.
Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»