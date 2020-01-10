Летевший из Москвы в Новый Уренгой самолёт вынужденно сел в Нижневартовске

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Самолёт, следовавший из Москвы в Новый Уренгой, совершил вынужденную посадку в Нижневартовске из-за неблагоприятных погодных условий, сообщает URA.RU со ссылкой на пресс-службу аэропорта Нового Уренгоя.
Летевший из Москвы в Новый Уренгой самолёт вынужденно сел в Нижневартовске
  • РИА Новости

«Рейс «Аэрофлота» ушёл на запасной аэродром в Нижневартовск. Сложные метеоусловия: сильный порывистый боковой ветер», — отметили в пресс-службе.

Ранее в Екатеринбурге не смогли приземлиться три самолёта из-за ухудшения погоды.

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