Летевший из Москвы в Новый Уренгой самолёт вынужденно сел в Нижневартовске

Самолёт, следовавший из Москвы в Новый Уренгой, совершил вынужденную посадку в Нижневартовске из-за неблагоприятных погодных условий, сообщает URA.RU со ссылкой на пресс-службу аэропорта Нового Уренгоя.

РИА Новости

«Рейс «Аэрофлота» ушёл на запасной аэродром в Нижневартовск. Сложные метеоусловия: сильный порывистый боковой ветер», — отметили в пресс-службе. Ранее в Екатеринбурге не смогли приземлиться три самолёта из-за ухудшения погоды.