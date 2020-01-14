При ДТП на мосту в Кемерове пострадали четыре человека

В результате столкновения семи автомобилей на мосту в Кемерове пострадали четыре человека, сообщил начальник отдела пропаганды управления ГИБДД ГУ МВД по Кемеровской области Андрей Ляльков.

«По уточнённым данным, четыре человека пострадали», — сказал он РИА Новости.

Как заявили в пресс-службе Центра медицины катастроф по Кемеровской области, пострадавшие госпитализированы в состоянии средней степени тяжести.

Уточняется, что инцидент произошёл во вторник, 14 января, когда водитель автомобиля Тоyota, двигаясь со стороны Рудничного района в Ленинский район, не справился с управлением.

В результате произошло столкновение с тремя автомобилями в попутном направлении, после чего он выехал на встречную полосу движения, где столкнулся ещё с тремя автомобилями.

Ранее сообщалось, что в Пермском крае в результате столкновения автобуса с другими автомобилями пострадали девять человек, в том числе четверо детей.