При ДТП на мосту в Кемерове пострадали четыре человека

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В результате столкновения семи автомобилей на мосту в Кемерове пострадали четыре человека, сообщил начальник отдела пропаганды управления ГИБДД ГУ МВД по Кемеровской области Андрей Ляльков.
При ДТП на мосту в Кемерове пострадали четыре человека
  • РИА Новости

«По уточнённым данным, четыре человека пострадали», — сказал он РИА Новости.

Как заявили в пресс-службе Центра медицины катастроф по Кемеровской области, пострадавшие госпитализированы в состоянии средней степени тяжести.

Уточняется, что инцидент произошёл во вторник, 14 января, когда водитель автомобиля Тоyota, двигаясь со стороны Рудничного района в Ленинский район, не справился с управлением.

В результате произошло столкновение с тремя автомобилями в попутном направлении, после чего он выехал на встречную полосу движения, где столкнулся ещё с тремя автомобилями.

Ранее сообщалось, что в Пермском крае в результате столкновения автобуса с другими автомобилями пострадали девять человек, в том числе четверо детей.

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