Под Нижним Новгородом столкнулись четыре автомобиля
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- РИА Новости
Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на региональное управление МВД.
Согласно предварительной информации, «водитель автомобиля Lexus столкнулся с автомобилем «Газель», после чего выехал на полосу встречного движения и совершил столкновение с автомобилем Hyundai».
«В это время в «Газель» врезался Ford Transit», — сообщили в ведомстве.
Все обстоятельства происшествия выясняются.
В конце сентября URA.RU передавало, что в Челябинской области произошло ДТП с автобусом, в результате которого погиб один человек, ещё пятеро пострадали.