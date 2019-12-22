Под Нижним Новгородом столкнулись четыре автомобиля

В Нижегородской области на территории Борского района на 26-м километре автодороги город Бор — деревня Валки в результате столкновения четырёх машин, по предварительным данным, погиб ребёнок, ещё девять человек пострадали.

Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на региональное управление МВД.

Согласно предварительной информации, «водитель автомобиля Lexus столкнулся с автомобилем «Газель», после чего выехал на полосу встречного движения и совершил столкновение с автомобилем Hyundai».

«В это время в «Газель» врезался Ford Transit», — сообщили в ведомстве.

Все обстоятельства происшествия выясняются.

В конце сентября URA.RU передавало, что в Челябинской области произошло ДТП с автобусом, в результате которого погиб один человек, ещё пятеро пострадали.