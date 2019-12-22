Под Нижним Новгородом столкнулись четыре автомобиля

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В Нижегородской области на территории Борского района на 26-м километре автодороги город Бор — деревня Валки в результате столкновения четырёх машин, по предварительным данным, погиб ребёнок, ещё девять человек пострадали.
Под Нижним Новгородом столкнулись четыре автомобиля
  • © Евгений Одиноков
  • РИА Новости

Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на региональное управление МВД.

Согласно предварительной информации, «водитель автомобиля Lexus столкнулся с автомобилем «Газель», после чего выехал на полосу встречного движения и совершил столкновение с автомобилем Hyundai».

«В это время в «Газель» врезался Ford Transit», — сообщили в ведомстве.

Все обстоятельства происшествия выясняются.

В конце сентября URA.RU передавало, что в Челябинской области произошло ДТП с автобусом, в результате которого погиб один человек, ещё пятеро пострадали.

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