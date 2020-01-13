Эксперты подсчитали, кто чаще получал премии в 2019 году в России

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Специалисты сервиса по поиску работы Superjob провели исследование, по итогам которого выяснили, кто из сотрудников российских компаний чаще получал премии за 2019 год.
Эксперты подсчитали, кто чаще получал премии в 2019 году в России
  • РИА Новости

Как сообщает ФАН со ссылкой на данные исследования, премии по итогам ушедшего года получили 33% женщин и 27% мужчин.

Чаще всего по итогам 2019 года в России премировали сотрудников в возрасте до 34 лет (31%).

Среди тех, кому больше 45 лет, премии получили 30%, а в категории от 35 до 44 лет — 28%.

Кроме того, чаще премии выплачивали сотрудникам, имеющим ежемесячный доход свыше 80 тыс. руб. и менее 30 тыс. руб. (по 32%).

Как отметили специалисты Superjob, число россиян, получающих премии по итогам года, регулярно увеличивается.

Ранее специалисты аналитического центра НАФИ провели опрос, показавший низкий уровень лояльности россиян к своим работодателям. Об этом сообщал  телеканал «360» со ссылкой на данные исследования.

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