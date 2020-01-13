Эксперты подсчитали, кто чаще получал премии в 2019 году в России

Специалисты сервиса по поиску работы Superjob провели исследование, по итогам которого выяснили, кто из сотрудников российских компаний чаще получал премии за 2019 год.

Как сообщает ФАН со ссылкой на данные исследования, премии по итогам ушедшего года получили 33% женщин и 27% мужчин.

Чаще всего по итогам 2019 года в России премировали сотрудников в возрасте до 34 лет (31%).

Среди тех, кому больше 45 лет, премии получили 30%, а в категории от 35 до 44 лет — 28%.

Кроме того, чаще премии выплачивали сотрудникам, имеющим ежемесячный доход свыше 80 тыс. руб. и менее 30 тыс. руб. (по 32%).

Как отметили специалисты Superjob, число россиян, получающих премии по итогам года, регулярно увеличивается.

Ранее специалисты аналитического центра НАФИ провели опрос, показавший низкий уровень лояльности россиян к своим работодателям. Об этом сообщал телеканал «360» со ссылкой на данные исследования.