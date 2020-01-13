Эксперт оценил идею изменения системы оплаты труда учителей

Сопредседатель профсоюза «Учитель» Всеволод Луховицкий в беседе с «Известиями» прокомментировал планы по изменению системы оплаты труда педагогов.

По его мнению, предлагаемые поправки в Трудовой кодекс не помогут исправить ситуацию с переработками и нехваткой кадров.

«Если будет сказано 70% платить в базу, а 30% — за добавки, если при этом не увеличится само финансирование, то произойдёт лишь перераспределение. Как произошло в Приморском крае, где на выборах губернатора пообещали сделать чистую ставку 18 часов равной одному МРОТу. Идея хорошая, но после этого все остальные добавки учителям сократили. В результате получилось, что учителя получают то же самое, только назвали по другому», — пояснил Луховицкий.

Он добавил, что учителя должны получать единую по всей стране гарантированную базовую ставку как минимум в размере двух минимальных размеров оплаты труда (МРОТ).

Ранее заслуженный учитель России, директор центра образования №109 города Москвы Евгений Ямбург в беседе НСН также прокомментировал инициативу Госдумы по изменению системы оплаты труда педагогов.