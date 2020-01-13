Медведев отменил 1259 устаревших правительственных актов

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Премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал постановление об отмене 1259 устаревших правительственных актов в рамках механизма «регуляторной гильотины». Об этом он сообщил на совещании с вице-премьерами.
Медведев отменил 1259 устаревших правительственных актов
  • РИА Новости

«Я подписал постановление правительства об отмене с 1 января 2020 года 1259 устаревших правительственных актов РСФСР», — цитирует Медведева ТАСС.

По его словам, в ближайшее время выйдет ещё один документ по почти 3600 актам СССР уровня кабинета министров.

Глава правительства также призвал сохранить при реализации механизма нормативные акты, предполагающие предоставление льгот.

Ранее сообщалось, что Министерство юстиции подготовило проект, предлагающий признать устаревшими более 2,4 тыс. актов СССР и РСФСР.

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