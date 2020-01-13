Эксперт оценил идею отмены НДФЛ для россиян с доходом ниже двух МРОТ
- РИА Новости
По его словам, реализация этой идеи позволила бы существенно повысить собираемость налогов.
«При принятии законопроекта повысится собираемость налогов. 30 млн россиян сейчас работают в тени. Если я получаю два МРОТ, то я спокойно выхожу из тени, потому что я плачу налоги только с маленького хвостика, который превышает. Люди будут платить мало, но больше чем ноль, который они платят сейчас», — пояснил эксперт.
Ранее депутаты ЛДПР разработали законопроект об отмене подоходного налога (НДФЛ) для россиян, доход которых ниже двукратной суммы минимального размера оплаты труда (МРОТ). Об этом сообщили в пресс-службе главы комитета Госдумы по труду и социальной политике Ярослава Нилова.