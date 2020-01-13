Эксперт оценил идею отмены НДФЛ для россиян с доходом ниже двух МРОТ

Директор Института проблем глобализации Михаил Делягин в беседе с НСН прокомментировал идею законопроекта, предусматривающего освобождение россиян, доход которых составляет ниже двух МРОТ, от уплаты НДФЛ.

По его словам, реализация этой идеи позволила бы существенно повысить собираемость налогов.

«При принятии законопроекта повысится собираемость налогов. 30 млн россиян сейчас работают в тени. Если я получаю два МРОТ, то я спокойно выхожу из тени, потому что я плачу налоги только с маленького хвостика, который превышает. Люди будут платить мало, но больше чем ноль, который они платят сейчас», — пояснил эксперт.

Ранее депутаты ЛДПР разработали законопроект об отмене подоходного налога (НДФЛ) для россиян, доход которых ниже двукратной суммы минимального размера оплаты труда (МРОТ). Об этом сообщили в пресс-службе главы комитета Госдумы по труду и социальной политике Ярослава Нилова.