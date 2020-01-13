В ГД предложили отменить НДФЛ для россиян с доходом ниже двух МРОТ

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Депутаты ЛДПР разработали законопроект об отмене подоходного налога (НДФЛ) для россиян, доход которых ниже двукратной суммы минимального размера оплаты труда (МРОТ), сообщили в пресс-службе главы комитета Госдумы по труду и социальной политике Ярослава Нилова.
В ГД предложили отменить НДФЛ для россиян с доходом ниже двух МРОТ
  • РИА Новости

Помимо Нилова, соавторами документа выступили вице-спикер Игорь Лебедев и депутат Борис Пайкин.

«Законопроект предлагает введение эффективной меры поддержки малоимущих граждан со стороны государства путём освобождения от уплаты налога на доходы физических лиц (НДФЛ) граждан, заработная плата которых не превышает двукратную сумму минимального размера оплаты труда», — приводит фрагмент из пояснительной записки к проекту РИА Новости.

По мнению инициаторов закона, данный шаг даст «более существенный толчок экономическому росту» за счёт повышения покупательской способности граждан, а также окажет значительную поддержку населению.

Законопроект направили российскому премьер-министру Дмитрию Медведеву для получения отзыва правительства.

В конце декабря в Кремле заявили об отсутствии чёткой позиции по вопросу освобождения малоимущих россиян от НДФЛ до проработки инициативы на экспертном уровне.

Член комитета Государственной думы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб в беседе с ФАН оценила возможность принятия в России данного закона.

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