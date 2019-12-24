Песков прокомментировал идею отменить НДФЛ для малоимущих

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Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил журналистам, что в Кремле пока нет никакой позиции относительно инициативы об отмене подоходного налога (НДФЛ) для малоимущих.
Песков прокомментировал идею отменить НДФЛ для малоимущих
  • РИА Новости

По его словам, этот вопрос неоднократно упоминается во время экспертных дискуссий, при этом в Кремле «пока никакой позиции нет».

«По всей видимости, это потребует межведомственного согласования и проработки на экспертном уровне», — отметил Песков.

Ранее председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко сообщила, что является сторонником того, чтобы отменить НДФЛ для граждан, получающих небольшую зарплату. Она предложила отменить этот налог для людей с минимальным размером оплаты труда. 

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