Эксперт оценил повышение стоимости тарифов сотовыми операторами

Гендиректор АНО «Цифровые платформы» Арсений Щельцин прокомментировал RT сообщение о том, что сотовые операторы повысили стоимость тарифов.

«Дело в том, что сейчас операторы связи — это тот бизнес, который требует большей регуляции со стороны государства. Потому что тема информационной безопасности сейчас во главе любого нового процесса, проекта. Но при этом у операторов связи мало новых форм для заработка, поэтому они диверсифицируются, идут в сторону интернета вещей, разных промышленных сотрудничеств с производителями «железа» для бизнес-потребления, государственного потребления или такого большого пользовательского», — пояснил эксперт.

Шельцин отметил, что всё это не может покрыть затраты, которые «увеличиваются в связи требованиями регулятора по выполнению всех норм».

Аналитик добавил, что для этого есть разные варианты, в том числе повышение стоимости старых тарифов, когда «оператор предлагает новые конфигурации».

Ранее сообщалось, что сотовый оператор «Мегафон» повысит стоимость архивных тарифов с 13 января, а «Билайн» — с 16 января.

В «Мегафоне» отметили, что на такой шаг компания идёт в связи с ростом потребления услуг абонентами оператора.

«Билайн» сообщил, что прибегнул к такому шагу из-за расходов на требования российского законодательства, а также на развитие инфраструктуры.

В декабре сообщалось, что услуги мобильной связи в России в 2020 году могут подорожать на 17—18%.