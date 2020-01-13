Сотовые операторы повысили стоимость тарифов
В «Мегафоне» отметили, что на такой шаг компания идёт в связи с ростом потребления услуг абонентами оператора.
«Билайн» сообщил, что прибегнул к такому шагу из-за расходов на требования российского законодательства, а также на развитие инфраструктуры.
В МТС не прокомментировали возможность повышения тарифов. Отмечается, что в Tele2 пока не ответили на запрос.
В декабре сообщалось, что услуги мобильной связи в России в 2020 году могут подорожать на 17—18%.