Сотовые операторы повысили стоимость тарифов

Сотовый оператор «Мегафон» повысит стоимость архивных тарифов с 13 января, «Билайн» с 16 января, сообщает РИА Новости.

В «Мегафоне» отметили, что на такой шаг компания идёт в связи с ростом потребления услуг абонентами оператора.

«Билайн» сообщил, что прибегнул к такому шагу из-за расходов на требования российского законодательства, а также на развитие инфраструктуры.

В МТС не прокомментировали возможность повышения тарифов. Отмечается, что в Tele2 пока не ответили на запрос.

В декабре сообщалось, что услуги мобильной связи в России в 2020 году могут подорожать на 17—18%.