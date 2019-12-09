Аналитики прогнозируют рост цен на сотовую связь в 2020 году на 18%

Короткая ссылка
Услуги мобильной связи в России в 2020 году могут подорожать на 17—18%, передаёт РИА Новости со ссылкой на аналитическое агентство Content Review. Эксперты связывают это с тем, что операторам предстоят расходы на реализацию пакета Яровой и закона об устойчивом Рунете.
Аналитики прогнозируют рост цен на сотовую связь в 2020 году на 18%
  • Pixabay

По прогнозу аналитиков, рост цен будет происходить неравномерно в разных ценовых группах тарифов. Так, минимальные и социальные тарифы подорожают в пределах инфляции, а средней и высокой ценовой категории — значительно быстрее.

Как отмечается, операторы закладывают расходы на реализацию законодательных инициатив в тарифы, избегая резкого повышения цен.

Среди других факторов роста названы подорожание товаров и услуг, участвующих в производственной цепочке операторов (электроэнергии, горюче-смазочных материалов и так далее), последствия повышения НДС и отмены внутрисетевого роуминга.

Долгосрочные факторы касаются запланированных аукционов по выделению частот для сетей 5G, говорится в материале. На реализацию первого пакета операторам потребуется 50—60 млрд рублей.

Ранее специалист по мобильным технологиям Андрей Соловьёв в беседе с Nation News оценил перспективу увеличения тарифов на сотовую связь.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить