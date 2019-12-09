Аналитики прогнозируют рост цен на сотовую связь в 2020 году на 18%

Услуги мобильной связи в России в 2020 году могут подорожать на 17—18%, передаёт РИА Новости со ссылкой на аналитическое агентство Content Review. Эксперты связывают это с тем, что операторам предстоят расходы на реализацию пакета Яровой и закона об устойчивом Рунете.

По прогнозу аналитиков, рост цен будет происходить неравномерно в разных ценовых группах тарифов. Так, минимальные и социальные тарифы подорожают в пределах инфляции, а средней и высокой ценовой категории — значительно быстрее.

Как отмечается, операторы закладывают расходы на реализацию законодательных инициатив в тарифы, избегая резкого повышения цен.

Среди других факторов роста названы подорожание товаров и услуг, участвующих в производственной цепочке операторов (электроэнергии, горюче-смазочных материалов и так далее), последствия повышения НДС и отмены внутрисетевого роуминга.

Долгосрочные факторы касаются запланированных аукционов по выделению частот для сетей 5G, говорится в материале. На реализацию первого пакета операторам потребуется 50—60 млрд рублей.

Ранее специалист по мобильным технологиям Андрей Соловьёв в беседе с Nation News оценил перспективу увеличения тарифов на сотовую связь.